Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 15 hedef imha edildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini ve en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine dün saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

15 HEDEF İMHA EDİLDİ



Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi.



Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



EN AZ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.



MSB'den yapılan "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.