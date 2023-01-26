Suriye'nin petrolü PKK'ya gelir oldu

PKK/YPG'nin finans kaynağı olarak kullandığı petrol şirketinin yapısı deşifre edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor’daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satıyor.



Yabancı şirketlere satılan bu petrol üzerinden, terör örgütü finanse ediliyor.

Cezire Petrol şirketinin yöneticisi olan eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan, petrolü pazarlamak için çeşitli ülkelerle görüşmeler yapıyor.



Şahoz Hasan'ın örgüte 1994'te katıldığını belirten güvenlik kaynakları, 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasıyla Irak'tan Suriye'ye PKK/YPG saflarına geçtiğini ifade ediyor.