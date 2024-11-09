Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği kaydedildi.
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