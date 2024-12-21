Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Eş-Şiybani ve Halep Valisi Garib Türkiye mezunu

Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı, Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.



TÜRKİYE'DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VE DOKTORA YAPTI



Eş-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldı.



Bakan Eş-Şiyabi'nin halen MBA programının son aşamasını okumakta olduğu bildirildi.



Eş-Şiyabi, Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı. Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.