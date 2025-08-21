Suriye'ye pasaport ile geçişler başladı

8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçişlere başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurmasının ardından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

SURİYE'YE GEÇİŞLER

Türkiye’den Suriye’ye geçişlerle ilgili geçmişteki uygulamalar, son yıllarda güvenlik, siyasi ve insani gelişmelere bağlı olarak sıkça değişti.

Suriye'de yaşanan savaşıntan önce 2009’daki vize muafiyeti anlaşmasıyla Türk vatandaşları kimlik kartıyla Suriye’ye geçiş yapabiliyordu.

Ancak 2011 sonrası çatışmalar nedeniyle geçişler sıkı denetim altına alındı.

Bayram dönemlerinde, özellikle 2016-2019 yıllarında, Suriyeli sığınmacılar için Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarında geçici koruma kimlik kartıyla geçişlere izin veriliyordu.

Bu dönemlerde binlerce kişi akraba ziyaretleri için Suriye’ye giderken, kapılarda yoğunluk yaşanıyordu.

Türk vatandaşlarının geçişi ise büyük ölçüde kısıtlanmıştı.

