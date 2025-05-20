Suriye'ye yaptırımların kaldırılması Ankara'nın gündeminde

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı..



Söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, sosyal medyadan değerlendirdi.



"ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde, masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye'nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşeceğini belirtti.



Yılmaz, Esad rejimine yönelik yaptırım kararlarının bir benzerinin İsrail yönetime karşı da alınması gerektiğini söyledi.

"Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır." diyen Yılmaz, "Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir." dedi.



BAKAN BOLAT: SURİYE'DE İSTİKRAR HIZLANACAKTIR

Avrupa Birliği'nin kararına ilişkin bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.



Bolat, "Suriye’ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin yeniden imarının, istikrarının ve milli birliğinin sağlanmasında bu gelişme önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'deki istikrar ve ekonomik gelişme hızlanacaktır." dedi.



Bolat, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Gazze'ye yönelik abluka nedeniyle İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini durdurma kararını da değerlendirdi.



Bolat, söz konusu adımın Filistin'de daha fazla kanın akmasını önleme konusunda ümitleri az da olsa yeşerttiğini söyledi.



Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı İsrail'e yönelik ticari alanda attığı adımların Avrupa ülkelerinde de yavaş yavaş karşılık bulmaya başladığını belirtti.



"İsrail’i durduracak yegâne güç, dünya ülkelerinin birlikte hareket ederek Netanyahu hükümetine ekonomik, siyasi ve askeri baskılar uygulamasıdır. " ifadesini kullandı..

