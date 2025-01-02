Suriye’ye yeni dönemde TSK desteği

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. "Suriye" ve "terörle mücadele" başlıklarında önemli mesajlar verildi.

Toplantıda terörle mücadekeye ilişkin son bilgiler verildi. 2024'te 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilirken 107 teröristin de teslim olduğu açıklandı.



Suriye'de Esad sonrası yeni döneme ilişkin de, "Mevcut durum ve gelişmeler yeni yönetim ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte. Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir." denildi.

Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin de alındığı belirtildi.

Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin de "Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

Toplantıda, "DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye’nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu. Bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." açıklamasında bulunuldu.



SURİYE’YE YENİ DÖNEMDE TSK DESTEĞİ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara şu cevabı verdi:



“Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir.”



İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:



“Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır.”



FIRAT’IN DOĞUSU SON DURUM



Bakanlık kaynakları, Fırat’ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara şunları söyledi:



“Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye’de “az laf çok iş” prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”



