Suriye'ye yeni harekat olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'de yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

(Paris'teki Libya konferansı) Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı, bundan rahatsızız. Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitimhizmeti veriyor.

Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci kaygımız Libya'nın toprak bütünlüğüdür.

Müttefikler "Sayenizde çatışmaya denge geldi" diyor.

Hafter'e 3 yıl içerisinde verilen ciddi silah gücü var. Hafter'deki silahlar geri alınmadı, şu anda bir yerlerde saklanıyor. İlerde Hafter'in bunları kullanmayacağının garantisi var mı. Önce Hafter ile konuşup Wagner'i oradan çıkarsınlar.

Askerlerimizin paralı askerlerle bir tutulmasını reddediyoruz.

(ABD ile F-35 krizi aşılacak mı?) Türkiye'nin programdan çıkarılması haksız ve hukuksuz. Orada 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uzmanlar gidip geliyor, görüşmeler devam ediyor.



Türkiye'yi dışarda bırakırsanız NATO ittifakı zarar görür.Hava savunma sistemi için alternatif bakmak en doğal hakkımız.



Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içersinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.



(Suriye'ye yeni harekat olur mu?) Suriye sahasında güvenlik sağladığımız geniş coğrafya var. Ara verilen bir operasyon yok anlaşma gereği sınırımızdaki YPG unsurları 50 km'ye kadar çekildi bizim önceliğimiz sınır güvenliğiydi ama bize yönelik bir tehdite dönüştüğü zaman hemen karşılık veriliyor duraksama söz konusu değil.

Bir tek Tel Rıfat bölgesinde Rusya'nın kontrolünde PYD unsurları var biz hep çıkartın diyoruz ya doğuya ya güneye bunlar biizm için hep meşru hedeftir. Onların Türkiye'ye karşı herhangi bir saldırısını tOlere etmemiz söz konusu değil.



Uluslararası toplum Suriye halkını yalnız bıraktı. Suriye'deki mevcut tablo sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Rejimin buradan aklanarak çıkmasını kabul etmeyiz.



Rusya'ya "Tel Rıfat'taki YPG varlığını çıkarın" diyoruz. Kurulmak istenen terör koridoru Türkiye'nin gayreti sonucu engellendi.



ABD, YPG'yi Rusya ve İran'a karşı desteklediğini söylüyor. YPG eninde sonunda herkes için sorun olacaktır.



(Polonya-Belarus sınırındaki olaylar) THY'nin önlem almasına rağmen eleştirilmesi kabul edilemez.