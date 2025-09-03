"Sürpriz yumurta"dan uyuşturucu çıktı

Mersin'de ele geçirilen uyuşturucuların, marketlerde süpriz yumurta şeklinde satılan ve içinden oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmesi dikkat çekti.

polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonda Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde birçok adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı da ortaya çıktı.

Bir kısmının marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan ve içinden oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmesi dikkat çekti.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

