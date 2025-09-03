"Sürpriz yumurta"dan uyuşturucu çıktı

Mersin polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonda Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde birçok adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı da ortaya çıktı.



Bir kısmının marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan ve içinden oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmesi dikkat çekti.



Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

