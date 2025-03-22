imsakiye

Sürü halinde geziyorlar: Avlama cezası 650 bin lira

Elazığ’da avlama cezası 650 bin lira olan nesli tükenme tehlikesi atlındaki dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Sürü halinde geziyorlar: Avlama cezası 650 bin lira

’ın tarihi Harput Mahallesi ve Karakoçan ilçesinin dağlık bölgelerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçileri avlayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Sürü halinde geziyorlar: Avlama cezası 650 bin lira - 1

Koruma altında bulunan bu türleri anlamanın cezası 650 bin lira. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçiler, karlı dağlarda eşsiz manzaralar oluşturdu. O anları ise vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...