Sürü sahipleri aylık 70 bin ve 30 GB internete çalıştıracak çoban bulamıyor

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçları üretici tarafından karşılanan çobanlar, aylık 30 GB internet paketi de talep ediyor. Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen yine de çoban bulamıyor.

Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor.



''BAYAĞI SIKINTI ÇEKİYORUZ''

Aşiretin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunum vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.