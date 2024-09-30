Sürü sahipleri aylık 70 bin ve 30 GB internete çalıştıracak çoban bulamıyor
Elazığ'da sürü sahipleri, aylık 70 bin lira ve 30 GB internet vermelerine rağmen çalıştıracak çoban bulamamaktan yakınıyor.
Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçları üretici tarafından karşılanan çobanlar, aylık 30 GB internet paketi de talep ediyor. Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen yine de çoban bulamıyor.
Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor.
''BAYAĞI SIKINTI ÇEKİYORUZ''
Aşiretin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunum vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.
''GENÇLERİMİZDEN KİMSE YAPMIYOR''
Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, “500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban, bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” diye konuştu.
''NE DESE KABUL EDİYORUZ''
Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, ''Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı. Çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen, dizim ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı, keçesi. Ben 5 yaşından bu yana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim'' şeklinde konuştu.
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