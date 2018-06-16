Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan da bulunuyor.
Suruç'ta perşembe günü AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim gezisinde çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Çatışmda milletvekilinin abisi dahil dört kişi ölmüştü. Çıkan çatışmada Celal Şenyaşar, Adil Şenyaşar ve Esvet Şenyaşar'la birlikte AK Parti milletvekili Yıldız'ın abisi Mehmet Yıldız da öldü.