Sürücü adayının kullandığı araç su kanalına düştü

Samsun'da sürücü adayının kullandığı otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü adayı ile yanındaki eğitmen yaralandı.

Sürücü adayının kullandığı araç su kanalına düştü
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'un Terme ilçesinde sürücü kursuna ait eğitim aracının su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücü adayı R.S. (53) yönetimindeki otomobil, Terme Belediyesi Sosyal Yaşam Alanı'ndaki eğitim parkurunda bulunan su kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü adayı ile yanındaki eğitmen B.H. (35), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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