Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil ağaca çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı ardından da takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkartırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
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