Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Araçta bulunan dört kişi yaralandı.
Balıkesir Edremit - Balıkesir Karayolu Çağdaş Kent/Naipli yol ayrımında sürücü M.T.K. yönetimindeki otomobil şarampole uçtu.
İhbar üzerine hareket geçen İtfaiye ekipleri, yolcu V.D.K. sıkıştığı yerden sürücü M.F.K. ve diğer yolcular A.K., E.K.K.'yi araçtan çıkardı.
Hastaneye sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.
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