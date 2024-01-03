Sürücü direksiyonda fenalaştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'deki trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi.

Direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert’in (42) kontrolünden çıkan ticari araç, önce aydınlatma sonra Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle motor araçtan dışarıya fırladı. Sürücü Turgay Mert, eşi A.M. (48) ve oğlu O.M. (16) araçta sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE KALP MASAJI



Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.M. ve O.M. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran Turgay Mert’e araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.

İlk müdahalenin ardından ambulansa taşınan baba, anne ve oğulları Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Turgay Mert, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA



Tedavi için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ailenin eve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.





