Sürücü eğitmeninin vurduğu Hilal, 48 günlük yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, ehliyet için Şehzadeler ilçesindeki bir direksiyon kursundan ders alıyordu.
ARACA BİNDİREMEYİNCE VURDU
Kursta eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü Kırgöz'ü araca bindiremeyince silahla ateş açtı.
Genç kadını sırtından vurduktan sonra kaçtı. 21 yaşındaki Kırgöz hastaneye kaldırılırken, kısa süre içinde yakalanan saldırgan tutuklandı. Kentteki özel bir hastanede ameliyat edilen kadının tedavisine evde devam ediliyordu.
Ancak Hilal Sultan dün fenalaştı. 48 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.