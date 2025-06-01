Sürücü kaçtı, yaralıyı itfaiye çıkardı
İstanbul'da otomobil dere uçtu. Takla atıp ters dönen aracın sürücüsü kaçtı, yaralanan arkadaşını olay yerine ulaşan itfaiye ekibi kurtardı.
İstanbul Beykoz'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.
Kaza, gece saatlerinde Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
T.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki korkulukları aşarak dereye uçtu.
Takla atarak ters dönen otomobildeki yolcu Umur Öztürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"YARALIYI BIRAKIP KAÇTI"
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralı Öztürk'ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazada yara almadan kurtulan sürücü T.A.'nın ise otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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