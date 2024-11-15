Haber: Sibel Can

Sürücü kurslarına zam yolda.

2025 yılı tarifesi için İstanbul'da yüzde 70'e varan oranda, Ankara'da ise yüzde 45'e yakın zam talep ediliyor.

AKARYAKIT, ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI



İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin; akaryakıt, enflasyon ve asgari ücretteki artıştın göz önünde bulundurulduğunu ve toplantıda yüzde 60-70 oranında bir zam talep edeceklerini dile getirdi.



Yeni tarifede taban fiyatlar, ocak ayında toplanan komisyon tarafından belirlenecek.

DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI



Şubat ayından itibaren de belirlenecek oranda fiyatlarda artış yapılacak.



Zamsız fiyatlardan faydalanmak isteyenler ise kurslarda yoğunluk oluşturdu. Doluluk oranları neredeyse yüze 100'e ulaştı.