Sürücü uyuyakaldı, otomobili takla attı

Bursa’da sürücü seyir halindeki otomobil'de uyuya kaldı. Uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı.

Sürücü uyuyakaldı, otomobili takla attı

Kaza, 'nın Kestel ilçesi Kestel-Aksu Yolu’nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü direksiyon başında uyuyakaldı.

Seyir halindeki otomobil, bir anda takla attı. Şans eseri yoldan geçen kepçenin yardımıyla, şoför yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı.

Takla atan otomobil, kepçe yardımıyla düzeltildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ekipleri geldi.

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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