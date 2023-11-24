Sürücü ve vatandaşlar son anda fark etti: Hayvanlar yanmaktan kurtuldu

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Bismil üçyol mevkiinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, dorsenin lastiklerinde ısınmadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Seyir halindeki diğer sürücülerin durumu fark etmesiyle dorsedeki yaklaşık 50 küçükbaş hayvan, sürücü ve vatandaşların yardımıyla tahliye edilerek facia önlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dorseyi söndürdü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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