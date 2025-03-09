Sürücü virajı alamadı, otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil takla attı. Kaza sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde Emine T. idaresindeki otomobil, sürücüsü Dorşin Caddesi'nden Abdülkadir Aksu Caddesi'ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybedince takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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