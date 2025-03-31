Sürücüler bayramda ceza yerine tatlı yedi

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahada etkin bir denetim gerçekleştirdi.



Denetimler sadece trafik kurallarını kontrol etmekle sınırlı kalmadı. Sürücülere anlamlı bir jest yapıldı.

ŞEKER İKRAMI



Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yerine, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Aynı zamanda sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatılarak trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme yapıldı.



Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirterek özellikle hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.