Sürücüler dikkat! Gargara kullandı, alkollü çıktı
Mersin'de sürücünün ağız bakım suyuyla yaptığı gargara, alkolmetreyi yanılttı. Test sonucunda alkollü çıkan kişinin ehliyetine el koyuldu ve para cezası kesildi.
Ağız bakım suyuyla gargara yapan sürücü trafik kontrolünde alkolmetreyi üflediğinde 1.12 promil alkollü çıktı.
Geçen mayıs ayında ailesiyle birlikte Mersin'e giden Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle ağız bakım suyuyla gargara yaptı.
Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi ve ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.
TEST YAPTIRDI
Sürücü, alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu ve 9 bin 267 lira ceza kesildi.
Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde etanol testi yaptırdı. Sürücüün kanında 0.10 promil alkol tespit edildi.
Bunun üzerine Mirici, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.
Mirici, gargaranın içeriğinde alkol olduğunu dile getirip durumu fark etmediğini söyledi.
