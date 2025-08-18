Sürücüler dikkat! Gargara kullandı, alkollü çıktı

TEST YAPTIRDI



Sürücü, alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu ve 9 bin 267 lira ceza kesildi.



Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde etanol testi yaptırdı. Sürücüün kanında 0.10 promil alkol tespit edildi.

Bunun üzerine Mirici, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.



Mirici, gargaranın içeriğinde alkol olduğunu dile getirip durumu fark etmediğini söyledi.