Sürücüler dikkat, İstanbul'da trafik denetimleri sıkılaştı: 1 milyon 7 bin 210 TL ceza kesildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 208 noktada bin 494 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İKİNCİ AŞAMA

Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 395 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

835 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Aralarında farklı suçlardan aranan 390 zanlının da bulunduğu 835 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 125 fişek, bin 520 gram uyuşturucu, 1007 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 980 lira ile 50 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 307 umuma açık iş yeri denetlenirken, 6 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

