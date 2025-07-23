Sürücüler dikkat, İstanbul'da trafik denetimleri sıkılaştı: 1 milyon 7 bin 210 TL ceza kesildi
İstanbul genelinde düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, farklı suçlardan aranan 390 şüphelinin de aralarında bulunduğu 835 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde toplam 1 milyon 7 bin 210 lira trafik cezası kesildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.
İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 208 noktada bin 494 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.
İKİNCİ AŞAMA
Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.
İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 395 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.
835 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.
Aralarında farklı suçlardan aranan 390 zanlının da bulunduğu 835 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 125 fişek, bin 520 gram uyuşturucu, 1007 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 980 lira ile 50 dolar ele geçirildi.
Ekiplerce 307 umuma açık iş yeri denetlenirken, 6 iş yerine idari yaptırım uygulandı.
1 MİLYON 7 BİN 210 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ
Trafik denetimlerinde ise 40 bin 252 araç ve 2 bin 999 motosiklet kontrol edildi.
2 bin 11 araç ve motosikletle 8 sürücüye işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde toplam 1 milyon 7 bin 210 lira trafik cezası kesildi.
DENETİMLER SÜRECEK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
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