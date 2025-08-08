Sürücüler kaputu açıp bekledi

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti.

Sıcaktan dolayı Şanlıurfa-Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemşettin Mahallesi'nde trafik yoğunluğu yaşando.

Sürücüler, araçlarının su kaynatmasını önlemek için ilginç bir önlem aldı.



HARARET YAPAN ARAÇLAR PARK ETTİ

Bazı sürücüler ağır ilerleyen trafikte yollarına devam ederken bazıları ise araçlarını yol kenarına park edip motorun su kaynatmaması için ön kaputu açarak serinlemesini bekledi.

Bazı sürücülerin de motor ön kaputu açık bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.