Sürücünün gözünü güneş aldı, araç tarlaya uçtu

Kütahya'da Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy eski mezarlık mevkisinde Adem K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Adem K. ile yanında bulunan Havva K. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem K. ve Havva K., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.