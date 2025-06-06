Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlık alana girdi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlık alana girdi

'ın Emirdağ ilçesinde Y.B., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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