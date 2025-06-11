Sürücüsü kontrolünden çıkan kamyon çukura düştü: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki çukura düşen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü kontrolünden çıkan kamyon çukura düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde 47 AAY 125 plakalı , sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.

Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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