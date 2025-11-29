Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip şarküteriye girdi
29.11.2025 22:55
DHA
Kocaeli'de sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı öne sürülen cip, şarküteri dükkanından içeriye girdi. İş yeri içerisinde bulunan bir müşteri, devrilen rafların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki şarküteri dükkanına yaklaşarak cipini park etmek isteyen Erdoğan Y, iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Hızla hareket eden cip, camını kırdığı şarküteri dükkanın içine girdi.
Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.