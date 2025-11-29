Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip şarküteriye girdi

Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki şarküteri dükkanına yaklaşarak cipini park etmek isteyen Erdoğan Y, iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Hızla hareket eden cip, camını kırdığı şarküteri dükkanın içine girdi.



Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.