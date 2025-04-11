Sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği otomobil otobüs durağına daldı

Gaziantep'te Remzi S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki otobüsü durağına daldı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, araçta bulunan iki kişi ile durakta otobüs bekleyen üç kişi yaralandı.