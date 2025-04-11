Sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği otomobil otobüs durağına daldı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada, beş kişi yaralandı.
Gaziantep'te Remzi S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki otobüsü durağına daldı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, araçta bulunan iki kişi ile durakta otobüs bekleyen üç kişi yaralandı.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan beş kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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