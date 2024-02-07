Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, dün saat 19.40 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Orhangazi mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan Yalova istikametine giden Kerem E. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan motosikletteki sürücü Kerem E. ile arkasındaki yolcu T.T. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.