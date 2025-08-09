Sürücüsünün kontrolünden çıktı, refüje devrildi: Ankara'da trafik kazası

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak refüje devrildi. Kazada, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün kontrolünden çıktı, refüje devrildi: Ankara'da trafik kazası

'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir süre savrulmasının ardından refüjdeki ağaçlık alana devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Devrilen otomobilin içindeki sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlatırken, yolcu koltuğunda oturan yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...