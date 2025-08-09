Sürücüsünün kontrolünden çıktı, refüje devrildi: Ankara'da trafik kazası
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak refüje devrildi. Kazada, bir kişi yaralandı.
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir süre savrulmasının ardından refüjdeki ağaçlık alana devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Devrilen otomobilin içindeki sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlatırken, yolcu koltuğunda oturan yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
