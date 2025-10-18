Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, satış firmasının aracına çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.