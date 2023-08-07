Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüsten 23 kaçak göçmen çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği minibüsün şoförü aracı terk edip kaçtı. Minibüste yakalanan 23 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüsten 23 kaçak göçmen çıktı
Foto: DHA

'da polis ekipleri, arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçtı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu.

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Sürücüsünün park edip kaçtığı belirlenen minibüste yapılan aramada uyruklu 23 kaçak yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. 

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