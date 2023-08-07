Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüsten 23 kaçak göçmen çıktı

Sürücüsünün park edip kaçtığı belirlenen minibüste yapılan aramada Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.



Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.