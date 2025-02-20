Sürücüsüz otomobil yayalara çarptı! 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde park halinde bulunan el freni çekilmemiş otomobil kendi kendine yokuş aşağı hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Y., Sade Nur K. ve Musa Zekeriya A.'a çarptı. Meydana gelen kazada yayalar yaralandı.



Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.