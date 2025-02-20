Sürücüsüz otomobil yayalara çarptı! 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki el freni çekilmemiş otomobil, yokuş aşağı hareket ederek yayalara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsüz otomobil yayalara çarptı! 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Bulvarı üzerinde park halinde bulunan el freni çekilmemiş otomobil kendi kendine yokuş aşağı hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Y., Sade Nur K. ve Musa Zekeriya A.'a çarptı. Meydana gelen kazada yayalar yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Yüzüne top geldi, dili boğazına kaçtı! Doktor hakem futbolcuyu kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...