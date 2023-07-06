Sürücüsüz otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ordu'da el freni çekilmediği için hareket eden otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, 4 Temmuz günü Korgan şehir merkezinde meydana geldi. El freni çekilmemiş olan otomobil geri hareket ederek, Korgan Belediyesi'nin önünden camiye namaza giden Mehmet Kesen isimli yaşlı vatandaşa çarptı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Mehmet Kesen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Mehmet Kesen'in cenazesi dün Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.



