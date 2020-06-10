Sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Hatta dişi olduğunu biliyoruz

Çorum'un Bayat ilçesinde 4 hayvanı telef eden 'yabani hayvan' tartışma konusu oldu.

İlçeye bağlı Aşağı Emirhalil köyünde bir çoban ve sürüsü yabani hayvanın saldırısına uğradı. 4 hayvanın telef olduğu olayda sürünün Afganistan uyruklu çobanı 'aslan' tarafından saldırıya uğradıklarını söylüyor.



Olayın ardından bölgede bulunan fotokapanlar incelemeye alındı. Ayrıca araziye 'drone' taraması yapıldı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Köyün Muhtarı Hasan Durak, çobanın cep telefonu ile aslanın fotoğrafını çektiğini belirterek, ''Aslanın dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var'' dedi.

Durak, köylülerin olaydan sonra korkup arazilerine gidemediklerini belirterek ineklerinin de aslan tarafından parçalandığı yorumunda bulundu.