Sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yıldırım düşen sürüdeki 30 koyun öldü.

Sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu

'ün Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalı Karacehennem Ormanları mevkisinde dün akşam saatlerinde, sağanağın etkili olduğu bölgede Zeki Kaptan'ın komşusuna ait koyunları otlattığı sürüye yıldırım düştü.

Sürüdeki 30 koyun telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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