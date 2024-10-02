Sürüye yıldırım isabet etti: 30 koyun telef oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yıldırım düşen sürüdeki 30 koyun öldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalı Karacehennem Ormanları mevkisinde dün akşam saatlerinde, sağanağın etkili olduğu bölgede Zeki Kaptan'ın komşusuna ait koyunları otlattığı sürüye yıldırım düştü.
Sürüdeki 30 koyun telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
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