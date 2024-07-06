Sürüye yıldırım isabet etti: 76 küçükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayda hafif yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Sürüye yıldırım isabet etti: 76 küçükbaş hayvan telef oldu

'da Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyünde Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu.

Şiddetini artıran sağanakla birlikte ağacın altına sığınan sürüye isabet etti. Çoban Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk incelemede 76 küçükbaşın hayvanın telef olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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