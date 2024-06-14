Survivor finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara para cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor All Star finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, örüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan çalışmada araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını söyledi.

Survivor finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara para cezası

All Star'ın yarışmacıları İstanbul'da gerçekleşen yarışmanın finalinje çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Sahra Işık, görüntüleri "Çakar deyince ben'"notuyla paylaştı. 

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İçişleri Bakanı , 'GEREĞİ YAPILDI-18' başlığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir televizyon kanalında yayınlanan programının İstanbul finali için yapılan çekimlere 3 yarışmacının çakarlı araçla gittiği anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışmalarda, çakarlı araç sürücüsüne idari para cezası yazıldığını ve araçtaki tertibatın söküldüğünü açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesiö haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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