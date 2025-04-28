Süs erik ağacına "Martenitsa" bağlandı

Porsuk Bulvarı'nda, Porsuk Çayı kenarında bulunan bir süs erik ağacı, kırmızı-beyaz iplerle süslendi. Balkan geleneği olan martenitsa, baharın gelişini simgelemek için ağaca bağlandı.

Pembe çiçekleriyle dikkat çeken ağaç, martenitsa ipleriyle renklenirken, çevreden geçen vatandaşlar ve turistler bu anlamlı geleneğe ilgi gösterdi.



Martenitsa, Balkanlar’da baharın gelişini müjdeleyen geleneksel bir ritüeldir. Kırmızı ve beyaz iplerden yapılan martenitsalar, sağlık, bereket ve uzun ömür dileğiyle ağaçlara bağlanır. Bu gelenek, doğanın uyanışını kutlamak için halk arasında yaygın olarak uygulanır.

