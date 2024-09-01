Süs havuzunda tehlikeli oyun!

Yozgat’ta sıcaktan bunalan çocuklar, ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikeye aldırış etmeden girdikleri süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Süs havuzunda tehlikeli oyun!

’ın Sorgun ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar serinlemenin yolunu, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Saat Kulesi’nin süs havuzunda buldu.

Yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, serinlemenin keyfini yaşarken, onları görenlerin ise yürekleri ağzına geldi.

Hem havuzda boğulma hem de ışıklandırma sisteminden oluşabilecek elektrik kaçağını hiçe sayan çocukların, bir sorun yaşamadan çıkmaları ise herkese derin bir nefes aldırdı.

Çocukların tehlikeye aldırış etmeden devam ettikleri o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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