Sustalı ne demek? Sustalı kelimesinin anlamı

Sustalı ceylan ifadesi, genellikle mecazi anlamda kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, iki kelimenin birleşimiyle farklı anlamlar taşıyabilir. "Sustalı" kelimesi, sustalı bıçak gibi açılıp kapanabilen, gizlenebilen veya ani hareket eden nesneleri tanımlamak için kullanılır. Bazı yerel ağızlarda “sustalı gibi susmak” deyimi de mecaz anlamda kullanılır. Bu deyim, bir kişinin bir anda sessizleşmesi, aniden susması anlamına gelir.



SUSTALI BIÇAK ÖZELLİKLERİ



Sustalı Bıçak ya da Sustalı Çakı, sapa monte edilmiş bir düğme yahut mandala basıldığında, bıçağın sap içerisine sabitlenmiş bir çelik yay yardımıyla otomatik olarak açılarak, kullanıma hazır pozisyona geldiğı çakı ya da bıçak. Bıçağın uzunluğunun 4 cm'den başlayıp 18 cm'ye dek uzandığı çeşitli kalitedeki sayısız model ve çeşidi mevcuttur.



Sustalı bıçaklar bugün başta Çin, Taiwan, Pakistan, Hindistan, İtalya ve ABD olmak üzere çelik endüstrisine sahip pek çok ülkede çeşitli ebat, kalite ve modellerde üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Kullanım amacı ve özellikleri tüm diğer çakılardan farklı değildir.



İlk ortaya çıkışı 1850'lere dek uzanan sustalı bıçaklar, ilk olarak Almanya'da açılması ve kullanımı pratik, çok amaçlı çakılar olarak tasarlanmış ve hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanmıştır.