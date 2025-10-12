Susurluk’ta ev yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Susurluk'ta evin ikinci katında çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen S.S. isimli yaşlı vatandaş, 112 acil sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

