Susurluk'ta otluk alan alev alev yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ümiteli Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir miktar otluk alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.