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Susurluk'ta trafik kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Bursa istikametinde seyreden iki çekicinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Susurluk'ta trafik kazası

Susurluk Karapürçek mevkisinde, S.K. yönetimindeki çekici ve arkasına bağlı dorse, aynı yönde ilerleyen Ü.S. yönetimindeki çekici ve arkasına bağlı dorseye çarptı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından kısa sürede kaza yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, yaralı olan S.K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı S.K. sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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