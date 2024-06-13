Süt dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

Kayseri'de süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden aile tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.



Bebek, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.