Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, makineyle inekten süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Döndü Bozdoğan (36) yaşamını yitirdi.

DHA 01.07.2021 - 09:07 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 09:21

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Ağlıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre Döndü Bozdoğan, evinin yanındaki ahıra girerek makineyle inekten süt sağmaya başladı.

Bu sırada Bozdoğan elektrik akımına kapıldı.

Kadının sesini duyarak ahıra giren yakınları Bozdoğan'ı yerde yatarken buldu.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Döndü Bozdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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