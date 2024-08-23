Süt tankeri ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Süt tankeri ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

istikametine giden Saniye Kahraman (22) idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç'nin (32) kullandığı  süt tankeriyle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve ilk müdahalelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. (57) ile Y.K'nin (58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saniye Kahraman'ın cesedi, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Süt tankerinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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